HABER

Yol çökünce evlerini terk ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 12:07 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, inşaat çalışmaları sırasında yol çöktü.

Yol çökünce evlerini terk ettiler

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, inşaat çalışmaları sırasında yol çöktü. Doğal gaz, elektrik, telefon ve su hatları hasar görürken, 2 villada oturanlar evlerini terk etti.
Darıca Pirireis Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Yeşim Sokak'ta bir süre önce bir binanın inşaat çalışmaları sırasında yol çöktü. Yolun çökmesi nedeniyle doğal gaz, elektrik, su, telefon ve kanalizasyon hatları kullanılamaz hale geldi. 2 villa sahibi kapılarının önündeki çökme nedeniyle elektrik ve su olmayınca evlerini terk etmek zorunda kaldı. İstinat duvarı yapılmadığı için yolun çökmesine neden olan inşaatta hiçbir çalışma yapılmazken, firma yetkililerine de ulaşılamadığı belirtildi. Yolun çökmesiyle birlikte muhatap bulamadıklarını ifade eden vatandaşlar, yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Yol çökünce evlerini terk ettilerYol çökünce evlerini terk ettilerYol çökünce evlerini terk ettiler

PARTNERSeda Sayan'la gündeme geldi! En iyi örnekler...Seda Sayan'la gündeme geldi! En iyi örnekler...
Kendisine çarpıp kaçan sürücüye kızdı, 4 aracı kundakladıKendisine çarpıp kaçan sürücüye kızdı, 4 aracı kundakladı
Gurbetçi çifti, 46 bin euro dolandırdılarGurbetçi çifti, 46 bin euro dolandırdılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da kan donduran olay! 5 kişiyi bıçakladı... Kendisini odaya kilitledi!

Ankara'da kan donduran olay! 5 kişiyi bıçakladı... Kendisini odaya kilitledi!

Evden uzaklaştırıldı, karavanla plaja yerleşti

Evden uzaklaştırıldı, karavanla plaja yerleşti

Kötü kokular üzerine girilen binada bulundu! Şoke eden görüntü

Kötü kokular üzerine girilen binada bulundu! Şoke eden görüntü

Para basma makinesinin dolandırıcılığının sırrı ifşa oldu

Para basma makinesinin dolandırıcılığının sırrı ifşa oldu

Ankara'da rengarenk festival

Ankara'da rengarenk festival

İzmir'de silahlı kavga: 4 yaralı

İzmir'de silahlı kavga: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.