Yol çökünce evlerini terk ettiler

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, inşaat çalışmaları sırasında yol çöktü. Doğal gaz, elektrik, telefon ve su hatları hasar görürken, 2 villada oturanlar evlerini terk etti.

Darıca Pirireis Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi Yeşim Sokak'ta bir süre önce bir binanın inşaat çalışmaları sırasında yol çöktü. Yolun çökmesi nedeniyle doğal gaz, elektrik, su, telefon ve kanalizasyon hatları kullanılamaz hale geldi. 2 villa sahibi kapılarının önündeki çökme nedeniyle elektrik ve su olmayınca evlerini terk etmek zorunda kaldı. İstinat duvarı yapılmadığı için yolun çökmesine neden olan inşaatta hiçbir çalışma yapılmazken, firma yetkililerine de ulaşılamadığı belirtildi. Yolun çökmesiyle birlikte muhatap bulamadıklarını ifade eden vatandaşlar, yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi.

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