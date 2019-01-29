HABER

Yol değiş atış poligonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 00:18 | Son Güncelleme

Eskişehir-Sarıcakaya karayolu üzerindeki trafik levhaları hedef tahtasına dönmüş durumda.

Eskişehir-Sarıcakaya karayolu üzerindeki trafik levhaları hedef tahtasına dönmüş durumda. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yapılan silah atışları sonucu bazı trafik levhaları neredeyse kullanılmaz halde.
Eskişehir-Sarıcakaya karayolu Bozdağ Mahallesi istikameti adeta atış poligonuna dönmüş durumda. Yol üzerine konulan uyarıcı trafik levhaları, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından hedef tahtasına çevrilip, ateş açılarak neredeyse kullanılmaz hale getirilmiş. Araç trafiğinin yoğun olduğu yolda, saçma ve mermi izlerinin bulunduğu levhaları gören sürücüler de tedirginlik yaşıyor. Ayrıca yolu sıklıkla kullanan bölge halkı ise, hedef tahtasına dönen trafik yön levhaları için jandarma ekiplerinden yardım istediğini ve levhaların değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yol değiş atış poligonu

Yol değiş atış poligonu

Yol değiş atış poligonu

Yol değiş atış poligonu

Yol değiş atış poligonu

Yol değiş atış poligonu

Yol değiş atış poligonu

Yol değiş atış poligonu

Yol değiş atış poligonu

Yol değiş atış poligonu

Yol değiş atış poligonu

Yol değiş atış poligonu

Yol değiş atış poligonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

Gözyaşlarıyla herkesi kandırdı! Gerçek ortaya çıktı

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

Makam aracını takip ettiler, başkanı böyle yakaladılar!

En özel görüntüler yayınlandı

En özel görüntüler yayınlandı

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de korkutan yangın! Bir anda alevler içinde kaldı

İzmir'de korkutan yangın!

Manisa'da 7 aydır kabusu yaşıyorlar

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

CHP Eyüp İlçe Teşkilatı binasına saldırı! Yaralılar var

CHP'de saldırı şoku: Yaralılar var

Van'da bir kadın kızını boğarak öldürüp polise teslim oldu

Anne dehşeti! Teslim oldu her şeyi itiraf etti!

Samsun'da korkunç olay! Sözleri şoke etti: Herkesi bıçaklarım

Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı

Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji müjdeyi verdi! Sıcaklıklar artıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.