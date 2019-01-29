Yol değiş atış poligonu

Eskişehir-Sarıcakaya karayolu üzerindeki trafik levhaları hedef tahtasına dönmüş durumda. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yapılan silah atışları sonucu bazı trafik levhaları neredeyse kullanılmaz halde.

Eskişehir-Sarıcakaya karayolu Bozdağ Mahallesi istikameti adeta atış poligonuna dönmüş durumda. Yol üzerine konulan uyarıcı trafik levhaları, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından hedef tahtasına çevrilip, ateş açılarak neredeyse kullanılmaz hale getirilmiş. Araç trafiğinin yoğun olduğu yolda, saçma ve mermi izlerinin bulunduğu levhaları gören sürücüler de tedirginlik yaşıyor. Ayrıca yolu sıklıkla kullanan bölge halkı ise, hedef tahtasına dönen trafik yön levhaları için jandarma ekiplerinden yardım istediğini ve levhaların değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.