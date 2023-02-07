YOL DURUMU 7 Şubat 2023: Yollar açık mı? Kahramanmaraş depremi sonrası hangi yollar kapandı? Hatay-Reyhanlı, Adana-Maraş'ta son durum!

Yol durumu ile ilgili son dakika açıklaması Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) geldi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası Hatay-Reyhanlı, Adana-Maraş ve Gaziantep-Nurdağı yollarının açık mı, yoksa kapalı mı olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, yollar açık mı? Kahramanmaraş depremi sonrası hangi yollar kapandı? İşte, 7 Şubat 2023 Salı Hatay-Reyhanlı, Adana-Maraş ve Gaziantep-Nurdağı yollarında son durum...

YOLLAR AÇIK MI?

Yol durumu bilgisi, Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz gün meydana galan 7.7 ve 7.6'lık depremin ardından merak konusu oldu. 10 ilde hissedilen ve çok sayıda yapının yıkıldığı deprem sonrası Karayolları Müdürlüğü'nden son dakika açıklamasında bulunuldu.

KGM'DEN SON DAKİKA 'YOL DURUMU' AÇIKLAMASI

KGM tarafımdan yayımlanan bilgiler doğrultusunda 7 Şubat 2023 Salı günü yol durumu şu şekilde:

"Sakarya-Pamukova yolunun 24-25.km.leri arasında Demiryolu Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır.

Muğla-Kale yolunun 33-36 km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Beyşehir-Isparta yolunun 25-44.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Ankara Çevre Otoyolu Ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması yapılarak ulaşım 2'şer şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50.km.leri arasında Nizip ve Birecik Geçişlerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 2.km.sinde meydana gelen heyelan nedeniyle Arhavi-Hopa istikameti trafiğe kapanmış olup, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

İnegöl-Domaniç-Tavşanlı yolunun 12.km.sinde (Domaniç Şehir Geçişi) menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Kastamonu-Tosya yolunun 30-31.km.leri arasında Keçidere Köprüsünün yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Refahiye -İliç yolunun 22-52.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39.km.leri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır."

