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Yol genişletme çalışmaları için ağaçlar kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 15:47 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yol genişletme çalışmaları kapsamında parktaki ağaçlar kesildi.

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yol genişletme çalışmaları kapsamında parktaki ağaçlar kesildi. Mahalle sakinleri duruma tepki gösterirken, görevliler çalışmaların ardından refüje ağaç dikileceğini belirtti. Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Aile Sağlığı Merkezi'nin ön tarafında bulunan Ahmet Fetgeri Parkı'nda bulunan ağaçlar, yol genişletme çalışmaları kapsamında kesilmeye başlandı. Şu ana kadar 4 ağacın kesildiği belirtildi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Gölcük Şubesi Başkanı Nuriye Demirel, Değirmendere Yüzbaşılar Mahalle Muhtarı Ali Haydar Akgüngör, Değirmendere Merkez Mahallesi Muhtarı Doğan Güneş ve mahalle sakinleri ağaçların kesilmesine tepki gösterdi. ÇYDD Gölcük Şubesi Başkanı Nuriye Demirel, "Bizler yaşanan süreci yakından izliyoruz. Yol genişletme kararı alındığından ötürü bu parktaki ağaçlar kesiliyormuş. Ağaçlar bu şekilde kesilmemeliydi" dedi. Mahalle sakinlerinin yanına gelen yetkililer ise projede yer alan yol genişletme çalışması hakkında bilgi vererek, yolun yapılmasının ardından refüje ağaç dikileceğini belirtti. Mahalle sakinleri görevlilerin bilgi vermesinin ardından dağıldı.

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