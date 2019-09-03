HABER

Yol haritası ortak akılla hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 11:06 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi, gelecek 5 yıllık dönemde hayata geçireceği projelerini ortak akılla belirliyor.Stratejik plan hazırlık çalışmalarında belediye hizmetlerinden memnuniyet ve beklentiyi ölçmek için saha araştırması yapan Büyükşehir Belediyesi, taslak olarak geliştirilen stratejik hedef ve göstergeleri sivil toplum kuruluşları, akademik ve meslek odaları, ilçe belediyeleri, üniversiteler ve kamu kurumlarının temsilcilerinin katıldığı çalıştaylarda toplumun tüm kesimleriyle paylaştı.

Yol haritası ortak akılla hazırlanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, gelecek 5 yıllık dönemde hayata geçireceği projelerini ortak akılla belirliyor.
Stratejik plan hazırlık çalışmalarında belediye hizmetlerinden memnuniyet ve beklentiyi ölçmek için saha araştırması yapan Büyükşehir Belediyesi, taslak olarak geliştirilen stratejik hedef ve göstergeleri sivil toplum kuruluşları, akademik ve meslek odaları, ilçe belediyeleri, üniversiteler ve kamu kurumlarının temsilcilerinin katıldığı çalıştaylarda toplumun tüm kesimleriyle paylaştı. Merinos Kongre Kültür Merkezi’nde 4 gün süren ve temel hizmet alanlarına ilişkin konuların 7 ayrı oturumda ele alındığı çalıştaylarda, kentsel planlama, ulaşım, yeşil alan ve çevre, kültür ve turizm, sosyal ve sağlık hizmetleri, afet ve acil durumlar ile şehir ve toplum düzeni alanlarında paydaşların görüşleri alındı. Stratejik Plan çalışmalarının önceki aşamalarında belirlenmiş olan ana hizmet alanları ile ilgili; daire başkanları tarafından hizmet alanlarının mevcut durumunu ve 5 yıllık hedeflerini gösterir sunumlar paylaşıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerin geliştirilmesinde, uygulanmasında yoğun etkileşim halinde olduğu 130 paydaşın davet edildiği çalıştaylara İnşaat Mühendisler Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Harita Mühendisleri Odası gibi akademik odalar katılım sağlayıp görüş ve önerilerini paylaştı. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ile kent konseyi çalışma grupları daha önceden hazırladıkları kentin problemlerine katkı sunacak çözüm önerilerini paylaştılar. Üniversite, belediye, kamu kurumu, özel sektör ve STK temsilcilerinden yaklaşık 300 kişinin katıldığı çalıştaylarda hizmet alanı bazında analizi yapılan vatandaş ve muhtar memnuniyet ve beklenti anketi sonuçları da kamuoyu ile paylaşıldı. Çalıştay sürecinde, tüm paydaşlara 5 yıllık taslak stratejilere ilişkin söz hakkı tanınarak fikirleri soruldu.
Görüşler doğrultusunda revize edilecek stratejik planın Bursa Büyükşehir Belediye Meclisine sunularak, 2020 tarihi itibari ile yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Yol haritası ortak akılla hazırlanıyor

Yol haritası ortak akılla hazırlanıyor

PARTNER İşte güzel oyuncunun babası İşte güzel oyuncunun babası
Teröristlerde dikkat çeken silah! Böyle görüntülendilerTeröristlerde dikkat çeken silah! Böyle görüntülendiler
Beyoğlu'ndaki 451 yıllık tarihi çeşmeye restorasyon yıkımıBeyoğlu'ndaki 451 yıllık tarihi çeşmeye restorasyon yıkımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Fuhuştan gözaltına alınan damat adayı evlendi

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

AK Parti'den ihraçları isteniyordu! İlk açıklama geldi!

G.Saray'dan 3 transfer birden

G.Saray'dan 3 transfer birden

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Fatih'te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Parkta oturan çifte kurşun yağdırdı!

Parkta oturan çifte kurşun yağdırdı!

Suriye sınırında YPG'li tertöristler böyle görüntülendi!

Teröristlerde dikkat çeken silah! Böyle görüntülendiler

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar! Lüks yaşantıları dikkat çekti

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde korkutan deprem

Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan güvenli bölge açıklaması

Bakan Akar'dan net mesaj: B ve C planımız var

Son dakika: Diyarbakır'da bir dağa kaçırma iddiası daha! HDP binası önünde eylem

Bir dağa kaçırma iddiası daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.