Yol inşaatından sökülen 6 asırlık zeytin ağacı meyve verdi

Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde, 2017 yılında yol yapımı sırasında sökülerek belediye binası önüne dikilen 6 asırlık zeytin ağacı meyve verdi.

Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2017 yılında Altınkale Mahallesi'nde yol yapımı sırasında 6 asırlık zeytin ağacını söktü. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tarihi ağacı koruma altına alarak yeni yerine taşınması için çalışma yaptı. Anıt ağacın kurumuş kısımları budanıp bakımları yapıldıktan sonra Döşemealtı Belediyesi Kent Meydanı'na getirildi. Kent meydanına görsel zenginlik kazandırmak adına Tır ve vinç yardımıyla taşınan ağaç, 40 kişilik ekip tarafından toprakla buluşturuldu.

600 yıllık zeytin ağacı bu yıl Kent Meydanı'nda ilk meyvelerini verdi. Olgunlaşmasının ardından meyveler belediye çalışanları tarafından toplanacak. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Yol inşaatı sırasında rastladığımız asırlık zeytin ağacını kesip atmak yerine ekiplerimiz marifetiyle kökünden söküp kent meydanımıza dikmiştik. Titiz bir çalışma ile kent meydanımıza kazandırdığımız asırlık zeytin ağacının yeniden meyve vermeye başlamasından mutluluk duydum" dedi.

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