Yol, kaçak deterjandan köpürmüş

Selda Hatun TAN/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, yağmurun ardından köpüren yol ile ilgili çalışma yürüten polis, kaçak deterjan imalatı yaptığını belirlediği 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, önceki gün, D130 yolu Karadenizliler Mahallesi Sanayi Işıklar mevkisinde meydana geldi. Yağmurun ardından yolun büyük bölümünün köpürdüğünü fark edenler, belediye ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen ekipler, köpüren ve bir süre trafiğe kapalı kalan yolu temizleyerek, ulaşıma yeniden açtı. Başiskele Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından araştırma başlattı. Yoldaki köpüğün, kaçak deterjan imalatı yapan kişilerin nakliye sırasında yanlışlıkla minibüsten yola döktüğü maddeden kaynaklandığı tespit edildi. Minibüsün plakasından yola çıkan polis, kaçak deterjan üretilen imalathaneye baskın düzenleyerek Y.B., Y.M. ve R.K.'yi gözaltına aldı. İmalathanede bulunan 60 paket kaçak deterjana da el koyuldu.

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