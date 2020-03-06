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"Yol kapanmadan heyelan bölgesine müdahele edilecek"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.03.2020 09:55 | Son Güncelleme

Emet AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Emet-Tavşanlı yolu Günlüce köyü mevkiinde meydana gelen heyelan ile ilgili açıklamalarda bulundu.Tavşanlı-Emet yolunun 20.

Emet AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Emet-Tavşanlı yolu Günlüce köyü mevkiinde meydana gelen heyelan ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Tavşanlı-Emet yolunun 20. kilometresinde yolun hemen altında meydana gelen heyelan nedeniyle yetkililer ve yüklenici firmadan gerekli bilgilerin alınarak, ilgili makamlara aktarıldığını belirten Başkan Ciner, ’’Emet-Tavşanlı yolumuzda yeni açılan yolumuzun hemen altında meydana gelen heyelanın, mevcut yolumuzu etkilememesi için ilgili kurumlarımızca gerekli tüm tedbirler alınıyor. Güçlendirme çalışmalarının yapıldığı kısmın biraz altında, yeni yolumuza yakın heyelan nedeniyle yaşanan göçmeler için yol kapanmadan gerekli çalışmalar yapılacak. Yarından itibaren bölgeye sondaj makinaları giderken, servis yolu çalışmalarıda yapılarak, yol ulaşıma kapanmadan heyelan olan bölgenin yola zarar vermemesi için çalışmalar başlayacak. Daha önce göçmenin yaşandığı bölgemizde sorun yok. O mevkiler güçlü bir şekilde yapıldı. Şuan yaşanan heyelan güçlendirme yapılan yolumuza yakın bir mesafede. Bu aşamadan sonra güzergah değişikliğine gidilmesi demek, bu ana kadar yapılan tüm yol ve masrafın çöpe gitmesi demek. 10 kilometrelik yol güzergahımızın büyük bir bölümünde sıkıntı yok. Daha önce sıkıntı yaşanan bölgeler ise ayrı çalışmalar ile güçlendirilerek hizmete alındı. Bu yolun devamında yaşanan heyelanın yolu etkilememesi için tüm tedbirler alınıyor. Halkımız merak etmesin yol trafiğe kapanmadan, gerekirse heyelan bölgesine açılacak kısa servis yolu ile bu yoldaki çalışmalarda hızlı bir şekilde tamamlanacaktır“ dedi.

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