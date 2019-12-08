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Yol kapatılarak durdurulan takside uyuşturucu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 12:17 | Son Güncelleme

ANTALYA'da sürücüsünün dur ihtarına uymadığı taksi, yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından yol kapatılarak durduruldu.

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da sürücüsünün dur ihtarına uymadığı taksi, yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından yol kapatılarak durduruldu. Takside yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, şoför ve yanındaki 3 kişi gözaltına alındı.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde saat 09.30 sıralarında polis, 07 YBC 31 plakalı taksinin şoförü Mahmut Kemal T.'ye (22) 'dur' ihtarında bulundu. Ancak Mahmut Kemal T. (22), hızını arttırıp, yoluna devam etti. Çevre yoluna çıkan sürücü, buradan D 400 karayolunu kullanarak Aksu ilçesine yöneldi. Peşindeki polisleri atlatmaya çalışan taksi şoförü, 10 kilometrelik takibin ardından Aksu girişinde polisin yolu kapatması sonucu aracı durdurmak zorunda kaldı. Mahmut Kemal T. ile araçta bulunan Avusturya uyruklu Aylin S. (20), yaşları 18'den küçük C.Ş ve C.Ş. gözaltına alındı.

Takside arama yapan polis, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Mahmut Kemal T.'nin ticari araç kullanmak için gerekli belgelerinin olmadığı ortaya çıktı.

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