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  4. Yol kapatma eylemi yapan kamyoncularla polis arasında arbede

Yol kapatma eylemi yapan kamyoncularla polis arasında arbede

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 13:15 | Son Güncelleme

Dijital takograf uygulamasını protesto eden bir grup nakliyeci TEM Otoyolu Tuzla-Orhanlı mevkii Ankara istikametini trafiğe kapattı.  TEM Otoyolu Tuzla-Orhanlı mevkiinde kamyonlarıyla toplanan bir grup nakliyeci, Ankara istikametinde yolu kapattı.

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL (DHA) - Dijital takograf uygulamasını protesto eden bir grup nakliyeci TEM Otoyolu Tuzla-Orhanlı mevkii Ankara istikametini trafiğe kapattı.
TEM Otoyolu Tuzla-Orhanlı mevkiinde kamyonlarıyla toplanan bir grup nakliyeci, Ankara istikametinde yolu kapattı. Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Korna çalan nakliyecilerle polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Ekipler nakliyecileri ikna ederek kısa süre sonra yolu trafiğe açtı. Otoyolda oluşan araç kuyruğu, yolun açılmasından sonra normale döndü.
Orhanlı Nakliyeciler Derneği Başkanı Ali Paşa Hatipoğlu yaptığı açıklamada, "Kamyoncu esnafı zor durumda, nakliyeci esnafı zor durumda. Son zamanlarda çıkan mevzuatla ilgili sıkıntılar, kamyoncunun ve nakliyecinin belini bükmüş durumda. 2020 yılı itibariyle başlayan belge zorunluluğu, nakliyecinin fatura kesemiyor olması sektör açısından çok büyük problem oluşturmaktadır." dedi.

(FOTOĞRAF)

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