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Yol kavgasında dayısını tüfekle vurdu, 3 kişiyi de yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2018 16:28 | Son Güncelleme

Yusuf ÇINAR ÇORUM DHA ÇORUM'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında yol mesele nedeniyle çıkan kavgada, yeğeni tarafından tüfekle vurulan Burhan Yılmaz (46) hayatını kaybetti, akrabası 3 kişi de yaralandı.

Yusuf ÇINAR ÇORUM DHA ÇORUM'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında yol mesele nedeniyle çıkan kavgada, yeğeni tarafından tüfekle vurulan Burhan Yılmaz (46) hayatını kaybetti, akrabası 3 kişi de yaralandı. Olay, merkeze bağlı Karacaören köyünde meydana geldi. İddialara göre, daha önce aralarında yol meselesi yüzünden yakın akrabalalırıyla tartışmalı olan Muammer K., dayısı Burhan Yılmaz (46), ile aynı sebebten ötürü yeniden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Muammer K., dayısı Burhan Yılmaz'a tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan Burhan Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayda, Burhan Yılmaz'ın vurulduğu haberi üzerine bölgeye gelen akrabaları Ahmet Yücel (51), Ferhan Yılmaz (38) ve İsmet Yılmaz (18) da, Muammer K. tarafından tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Köye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 3 kişi, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda, cinayet şüphelisi Muammer Kasırga jandarma ekiplerince gözaltına alırken, hayatını kaybeden Burhan Yılmaz'ın cansız bedeni de savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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