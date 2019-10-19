HABER

Yol kavgasından kaçan baba oğul Aksaray’da polise sığındı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2019 15:55 | Son Güncelleme

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde trafikte yol vermeme yüzünden 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Yol kavgasından kaçan baba oğul Aksaray’da polise sığındı

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde trafikte yol vermeme yüzünden 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. Kavgadan kaçan baba ve oğlu Aksaray’da polise sığındı.
Olay, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesi Ankara - Aksaray Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oğlu Mustafa Gürkan İ’nin (21) askeri sınavları için gittiği Ankara’dan memleketi Adana’ya dönen Vedat İ. (49) 01 KB 840 plakalı araç ile Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde trafik yüzünden bir araç sürücüsüyle yol vermeme yüzünden tartıştı. Yolda seyir halinde süren tartışma maddi hasarlı kazayla son bulurken, 2 grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada kendisine bıçak çekildiğini gören Vedat İ., kendini savunmak amacıyla aracında bulunan küçük bıçağı alarak üzerine gelen guruba karşı savurdu. Arbede sırasında Vedat İ.’nin bıçağı bir şahsın kolundan çizikle yaralanmasına neden olurken, Vedat İ. aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Aksaray’da kadar gelen Vedat İ. burada Aksaray Polis Merkezine gelerek yaşanan olayları anlattı. Oğlu ile birlikte polis merkezinde ifade veren Vedat İ., kendini savunmak için araçta bulunan bıçağı çektiğini kaydetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yol kavgasından kaçan baba oğul Aksaray’da polise sığındı

İzmir'de 3 günde 3'üncü köpek balığı heyecanı!İzmir'de 3 günde 3'üncü köpek balığı heyecanı!
Siirt’te yıldırım çarpması sonucu 1 çocuk ağır yaralandıSiirt’te yıldırım çarpması sonucu 1 çocuk ağır yaralandı
Evine döndü, eşini ölü bulduEvine döndü, eşini ölü buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Osman Karaca yakalandı!

Osman Karaca yakalandı!

Bir darbe daha! Reddetti

Bir darbe daha! Reddetti

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

Vergide yeni dönem! Kapsam genişledi

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

MSB'den Suriye'deki 'güvenli bölge' ile ilgili açıklama

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Küba Devlet Başkanı'ndan ABD'ye çok sert yaptırım yanıtı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
40 metrelik çukurla ilgili yeni gelişme

40 metrelik çukurla ilgili yeni gelişme!

Tuvalette doğurduğu bebeğini çöp kovasına atıp öldürdü

Antalya'da korkunç olay! Hastane personeli çöp kovasında buldu

Tekirdağ'daki kazada baba öldü, oğlu yaralandı

Tekirdağ'da korkunç kaza! Baba öldü, oğlu yaralandı

Ankara’da FETÖ operasyonu! 20 gözaltı kararı

Flaş operasyon! Çok sayıda gözaltı var...

Diyarbakır'da korkunç olay! Kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.