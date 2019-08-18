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Yol kenarına atılan ölü hindiler, ekipleri harekete geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 13:54 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yol kenarına atılan yaklaşık 30 hindi belediye ekiplerince gömülürken, ekipler hindilerin ölüm ve yol kenarına atılma sebebinin belirlemesi için inceleme başlattı.Olay, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Duraklı-Pınardüzü yolunda meydana geldi.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yol kenarına atılan yaklaşık 30 hindi belediye ekiplerince gömülürken, ekipler hindilerin ölüm ve yol kenarına atılma sebebinin belirlemesi için inceleme başlattı.
Olay, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Duraklı-Pınardüzü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 20-30 adet hindi yol kenarına atıldı. Hindileri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından bölge geçici olarak karantinaya alındı. Daha sonra bölgeye gelen ekipler tarafından ölü hindiler boş bir araziye gömüldü. Bölge dezenfekte edilirken, ekipler alınan numunelerle hindilerin ölüm nedeni ve kim tarafından atıldığının tespit edilmesi için inceleme başlattı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Duraklı Mahallesi Muhtarı Ünal Kocabaş, "Bu ölü hindileri atan kişiler hem halk sağlığına ve hayvan sağlığına zarar vermektedir. Sonuçta bu hindileri atan kişi ya da kişiler de hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerdir. Korkumuz çevreye hastalık etkenlerinin yayılması ve çevredeki üreticilerimizin mağdur olmasıdır. Ölen hindilerini kümeslerinin ölüm çukurlarına gömmeleri gerektiğini biliyoruz. Vatandaşlarımızı bu gibi durumlar karşısında bilinçli olmaya davet ediyoruz ve ayrıca ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.

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