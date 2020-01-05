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  4. Yol kenarına atılmış çuval içerisindeki yeni doğmuş yavru köpekleri vatandaşlar kurtardı

Yol kenarına atılmış çuval içerisindeki yeni doğmuş yavru köpekleri vatandaşlar kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 23:41 | Son Güncelleme

Antalya’da yol kenarına çuval içerisinde bırakılmış yeni doğmuş 5 yavru köpek, havasızlıktan boğulmak üzereyken pikniğe giden vatandaşların sesleri duymasıyla kurtarıldı.

Antalya’da yol kenarına çuval içerisinde bırakılmış yeni doğmuş 5 yavru köpek, havasızlıktan boğulmak üzereyken pikniğe giden vatandaşların sesleri duymasıyla kurtarıldı. Yavruların annesi ise çuvalın yakınında üzeri samanla örtülmüş ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, eşi Utku Sarıemir ve arkadaşları Salih ve Ayşe Süslü ile birlikte piknik yapmak için Aksu ilçesinden aracıyla yola çıkan Ezgi Ertekin Sarıemir, Isparta yolunun 42. kilometresine geldiği sırada yol kenarından yavru köpek seslerinin geldiğini fark etti. Aracı durdurup aşağı inen Sarıemir, seslerin bir çuvalın içerisinden geldiğini görünce o bölgeye yöneldi. Çuvalın yakınında üzeri samanla örtülmüş bir anne köpek gören Sarıemir, çuvalı açtığında ise içerisinden henüz daha gözleri açılmamış 5 minik yavru köpeği görünce neye uğradığını şaşırdı. Piknik programını iptal eden Sarıemir, yavru köpekleri çuvaldan çıkartıp Aksu ilçesindeki özel bir veterinere götürdü.

"Biraz daha geç kalınsa ölebilirlerdi"
Olayın halen şokunda olan Sarıemir, araçlarıyla piknik yapmaya giderken, yol kenarından duydukları köpek sesleri üzerine durduklarını söyledi. O anları anlatan Sarıemir, "Çuvalda yavru köpekler vardı, yanlarında da anneleri ölü vaziyetteydi. Üzerine saman örtmüşler. Daha sonra belediyeleri aradık ama yardımcı olamayacaklarını, pazar günü kapalı olduklarını söylediler. Biz de yavruları alıp özel bir veterinere götürdük. Yarına kadar yuva bulmamız lazım. Bu olayı insanlık dışı buluyorum. Biraz daha geç kalınsa ölebilirlerdi, çünkü çok küçüklerdi. Belediyelerin bu hayvanları sahiplenmemesini yanlış buluyorum. Pazar günü kapalı olabilirler ama bize bir alternatif sunabilirlerdi. Barınaklarından haber bekliyoruz." diye konuştu.

Beslenmeye alınan yavru köpeklerin yaklaşık bir gündür çuval içerisinde kaldığı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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