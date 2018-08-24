Yol kenarına bırakılan yavru köpeklere belediye ekibi sahip çıktı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'ın Alacakaya ilçesindeki yol kenarına kimliği belirsiz kişilerin bıraktığı yavru köpekler, sürücülerin haber vermesiyle gelen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvan hastanesine götürüldü.
Alacakaya ilçesi yolu üzerine kimliği belirsiz kişiler tarafından bırakılan yavru köpekleri gören sürücüler, Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü arayıp, ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen belediye ekipleri, bölgeye gelip, yavru 4 köpeği aldı. Veteriner eşliğinde hayvan hastanesine götürülen köpekler, tedaviye alındı. Havanın sıcak olması nedeniyle bulundukları noktada bitkin düşen yavru köpekler, hastanede daha önce bakıma alınmış ve sağlığına kavuşturulmuş dişi köpeğin yanına bırakıldı. Dişi köpeğin yavru köpekleri emzirdiği görüldü.
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