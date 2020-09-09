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Yol kenarına çarpan otomobil şaha kalktı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 18:52 | Son Güncelleme

Niğde’de rampa yukarı çıkarken geri kaçan otomobil yol kenarındaki yüksekliğe çarparak şaha kalktı.

Niğde’de rampa yukarı çıkarken geri kaçan otomobil yol kenarındaki yüksekliğe çarparak şaha kalktı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Merkez Taşlıca köy yolu üzerinde Ö.U. yönetimindeki 42 BE 310 plakalı otomobil, rampadan çıkarken aniden geri kaçınca yol kenarındaki yüksekliğe çarparak şaha kalktı. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri hafif yaralanan Ö.U. ve H.A.’yı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirilirken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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