Yol kenarına çektiği tırda kendini astı! Jandarma son anda hayatını kurtardı

Olay, dün gece İslahiye- Nurdağı karayolunun 19’uncu kilometresinde meydana geldi. Tır şoförü E.C., iddiaya göre, aracını park ederek dorsede halatla kendisini asmaya çalıştı.

JANDARMA SON ANDA YETİŞTİ

Bu sırada devriye görevindeki jandarma ekipleri, durumu fark etti. Ekipler dorse içerisinde şoförü halata asılı görünce müdahale ederek kurtardı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.



E.C., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Tedaviye alınan E.C.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır