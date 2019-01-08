HABER

YOL KENARINA PARK EDEN ARAÇLAR İTFAİYEYE GEÇİT VERMEDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 12:41 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri yol kenarına park eden araçlar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA)
KAĞITHANE'de yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri yol kenarına park eden araçlar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yangına bir başka yoldan ulaşmayı başaran itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, vatandaşlar ise yol kenarına araçlarını park eden duyarsız sürücülere isyan etti.

Çınaraltı Sokak'ta bulunan bir evin kömürlük kısmında saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yol kenarına park eden araçlar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine yardım için, araçları birlikte çekerek hareket ettirmeye çalıştıysa da başaramadı. İtfaiye ekipleri, park eden araçların sahiplerine ulaşamayınca, geri manevra yaparak bir alt sokaktan yangın yerine ulaştı. Kömürlükteki yangın kısa sürede söndürülürken, çevredeki vatandaşlar ise yol kenarına park eden araç sahiplerine isyan etti.

Bir mahalle sakini, "Şu an araçların yanlış parktan etmesinden dolayı itfaiye ekipleri, buradan geçemiyor. Araçların üzerine telefon numarası bırakılmamış, araç sahibine ulaşamıyoruz. Anons yapıldığı halde araç sahibine ulaşamıyoruz ve mağduruz. Belki de şu anda yangında insanlar var ne olduğunu bilmiyoruz. Araçları kaldırmaya çalıştık ama gücümüz yetmedi" dedi.

Görüntü Dökümü:
----------------------
-İtfaiye ekiplerinin görüntüsü
-Yol kenarına park eden araçlar
-İtfaiye ekiplerinin park eden araçlar nedeniyle ilerleyememesi
-Vatandaşların isyan etmesi
-Mahalle sakiniyle röp.
-İtfaiye aracının geri manevra yaparak çıkması
-Yangına yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
-Genel ve detaylar

PARTNERBekçiler Kralı'yla ünlenmişti! Şimdilerde...Bekçiler Kralı'yla ünlenmişti! Şimdilerde...
Avrupalılardan 'domuz safarisi'ne ilgiAvrupalılardan 'domuz safarisi'ne ilgi
Konya, Karaman ve Aksaray'da yoğun karKonya, Karaman ve Aksaray'da yoğun kar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İdris Naim Şahin CHP'den aday mı olacak?

İdris Naim Şahin CHP'den aday mı olacak?

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi'nden ortak aday geliyor!

İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi'nden ortak aday geliyor!

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

Yasin'den şoke eden F.Bahçe cevabı!

Yasin'den şoke eden F.Bahçe cevabı!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

İstanbul beyaza büründü! Etkisi daha da artacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eren Erdem'in avukatı Onur Cingil: Cezaevi tahliye kararını uygulamadı

Eren Erdem'in avukatı Onur Cingil: Cezaevi tahliye kararını uygulamadı

Yazışmalar ortaya çıktı: Mini etek giy, o ölçüde mükafatı olur

Yazışmalar ortaya çıktı: Mini etek giy, o ölçüde mükafatı olur

Yasak aşk skandalı 12 yıl sonra ortaya çıktı!

Yasak aşk skandalı 12 yıl sonra ortaya çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast timindeki firari eski asker, 30 aydır her yerde aranıyor!

Suikast timinin 'tek firarisi' 30 aydır aranıyor!

Sinir krizi geçiren genç evdeki eşyalarını sokağa fırlattı

Sinir krizi geçiren genci bir tek 'o' durdurabildi

Antalya'da köpek dehşeti... 67 yaşındaki kadının kafa derisi koptu!

Antalya'da köpek dehşeti... Kafa derisi koptu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.