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Yol kenarına tuzaklanan patlayıcı imha edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 22:44 | Son Güncelleme

Yol kenarına tuzaklanan patlayıcı imha edildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari-Van kara yolunun kenarına tuzaklanan patlayıcı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu çerçevede, Hakkari-Van kara yolunda icra edilen aramada yol kenarına tuzaklanan el yapımı patlayıcı tespit edildi.

El yapımı patlayıcı, ekiplerce imha edildi.

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
düzenek Hakkari Kara Yolu patlayıcı

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