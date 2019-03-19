Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'nın merkez Karatay ilçesinde yol kenarında 13 köpek ölüsü bulundu. Köpekleri bulan Şahin Arık, "Dün akşam geçerken gördüm. Yanlarında çuvallar vardı. Muhtemelen çuvalın içerisine konulup atılmış. Bu tam bir vahşet" dedi. Olay, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde bulunan Aslım Caddesi üzerinde meydana geldi. Şahin Arık, dün akşam saatlerinde aracıyla geçerken yol kenarında çok sayıda köpeği çuvalların yanında hareketsiz yatarken buldu. Aracından inen Arık, 13 köpeğin ölü olduğunu belirledi. Köpek ölülerinin kaldırılması için çalışma yapılacağı ve olayın nedeninin araştırılacağı belirtildi. Tam bir vahşetle karşılaştığını dile getiren Şahin Arık, "Bu bölgede çok sayıda köpek var. Ben de zaman zaman onlara yiyecek veriyordum. Dün akşam geçerken gördüm. Yanlarında çuvallar vardı. Muhtemelen çuvalın içerisine konulup atılmış. Bu tam bir vahşet" diye konuştu.

