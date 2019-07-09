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Yol kenarında 1,5 kilo ağırlığında ziynet eşyası bulan işsiz genç polisi aradı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 14:36 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, yaya yürüdüğü yolun kenarına atılmış 1,5 kilo ağırlığında ziynet eşyalarını gören işsiz genç, durumu hemen polis ekiplerine bildirerek, yapılan incelemede eşyaların sahte olduğu ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde balık avlamak için evden çıkan işsiz genç Semih Enginar (24) çevre yolu Bursa kavşağında yaya olarak Karasu’ya giderken yol kenarında 2 farklı noktada ziynet eşyaları buldu.

Yol kenarında 1,5 kilo ağırlığında ziynet eşyası bulan işsiz genç polisi aradı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, yaya yürüdüğü yolun kenarına atılmış 1,5 kilo ağırlığında ziynet eşyalarını gören işsiz genç, durumu hemen polis ekiplerine bildirerek, yapılan incelemede eşyaların sahte olduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde balık avlamak için evden çıkan işsiz genç Semih Enginar (24) çevre yolu Bursa kavşağında yaya olarak Karasu’ya giderken yol kenarında 2 farklı noktada ziynet eşyaları buldu. İşsiz genç hiç düşünmeden durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri olay yerine gelerek gerekli incelemelerini yaparak ziynet eşyalarını alıp kuyumcuya götürdü. Kuyumcuya götürülen 1,5 kilo ağırlığındaki ziynet eşyalarının yapılan kontrollerde sahte olduğu ortaya çıktı. Sahte ziynet eşyalarının oraya kim ya da kimler tarafından bıraktığı ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, önemli olanın altının sahte olup olmadığı değil, genç ve işsiz kardeşimizin gösterdiği duyarlılık diyerek kendisine bu örnek davranışından dolayı teşekkür etti.

Yol kenarında 1,5 kilo ağırlığında ziynet eşyası bulan işsiz genç polisi aradı

Yol kenarında 1,5 kilo ağırlığında ziynet eşyası bulan işsiz genç polisi aradı

Yol kenarında 1,5 kilo ağırlığında ziynet eşyası bulan işsiz genç polisi aradı

Yol kenarında 1,5 kilo ağırlığında ziynet eşyası bulan işsiz genç polisi aradı

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