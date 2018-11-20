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Yol kenarında ayaküstü tedavi! Önce yakıyorlar, sonra da...

DÜNYA HABERLERİ  | 20.11.2018 07:38 | Son Güncelleme

Endonezya'da alternatif tıbbın yaygınlığı görenleri hayrete düşürüyor. Öyle ki alternatif tıp hizmeti almak isteyenler bu uygulamalara yaşadıkları sokakta bulunan dükkanlara gitmesi yeterli oluyor. Peki alternatif tıbba yöneldikleri en yaygın konular arasında hangisi yer alıyor dersiniz?

Bu sorunun cevabını hemen verelim, alternatif tıp! Güzellik salonları, masaj salonları hatta bazı sağlık merkezlerinde de ulaşabildikleri kulak temizleme hizmeti bir mum yardımıyla yapılıyor. Kulak mumu uygulaması olarak adlandırdıkları bu yöntemle bakın nasıl sonuç elde ediliyor...

Bu görüntü Endonezya'da çekildi

Endonezya'da ülke genelinde güzellik salonları, masaj salonları ve bazı sağlık merkezleri, kulak kirini temizletmek isteyenlere kulak mumu hizmeti sunuyor. Isınan mumun vakum etkisi oluşturduğuna ve kulak içindeki kiri çıkardığına inanılıyor.
Endonezyalılar alternatif tıpta kulak kirini temizlediğine inanılan kulak mumlarını yaygın olarak kullanıyor.
Ülke genelinde güzellik salonları, masaj salonları ve bazı sağlık merkezleri, kulak kirini temizletmek isteyenlere kulak mumu hizmeti sunuyor.
İnce, uzun, muma benzeyen külah şeklindeki kulak mumları, yakılarak kulak içine konuluyor. Mum, belirlenen çizgiye kadar yanarken kulak çevresine masaj yapılıyor.
Isınan mumun vakum etkisi oluşturduğuna ve kulak içindeki kiri çıkardığına inanılıyor.
Başkent Cakarta’da kulak mumu hizmeti sunan bir güzellik salonunda çalışan Ayu Maryam, müşterilerinin sık sık mumla kulak temizleme işlemi yaptırdığını söyledi.
Maryam, kulak mumunun kulak kirini temizlemesinin yanı sıra rahatlama hissi verdiğini belirtti.
Kulakta biriken kirlerin ve toksinlerin baş ağrısına neden olduğu sanılıyor.
Maryam, kulak mumuyla yapılan kulak temizleme işlemini genellikle baş ağrısından muzdarip olan kişilerin talep ettiğini söyledi.
Kulak mumları, eczane ve marketlerden de temin edilebiliyor. Halk, kulak mumlarını evde de yaygın olarak kullanıyor.
Kulak mumunun tanesi eczanelerde yaklaşık yarım dolara satılırken masaj ve güzellik salonlarında bu hizmet masaj dahil 5 dolara veriliyor.
Doktorlar ise kulak mumlarının tıbbi olarak kanıtlanmış bir özelliğinin bulunmadığını ve kulak mumu ile kulak kiri temizleme işleminin profesyonelce yapılmadığı taktirde zararlı olabileceği uyarısında bulunuyor.
Yanan mumla kulak içine kaçan kül ve ve diğer artıkların kulakta tıkanma ve iltihap oluşturabileceğine işaret eden uzmanlar, ayrıca yanan mumun kırılması veya elden kayması durumunda yüzde ciddi yaralanmalar olabileceğine dikkati çekiyor.
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Anahtar Kelimeler:
Endonezya alternatif tıp Kulak

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