HABER

Yol kenarında baygın bulunan belediye işçisi, hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 20:47 | Son Güncelleme

 KARABÜK’te, yol kenarında baygın bulunan belediye işçisi Murat Ekemen (32), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yol kenarında baygın bulunan belediye işçisi, hastanede öldü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK’te, yol kenarında baygın bulunan belediye işçisi Murat Ekemen (32), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde 100. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Baygın halde yerde yatan kişiyi fark edenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen polisin yaptığı kontrolde kişinin Eskipazar Belediyesi’nde büro işçisi olarak çalışan Murat Ekemen olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Ekemen, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Murat Ekemen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Murat Ekemen'in ilk belirlemelere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekemen'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER II. Abdülhamid'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı! II. Abdülhamid'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı!
Kalp krizi geçiren köy muhtarı öldüKalp krizi geçiren köy muhtarı öldü
Gözaltına alınan 22 yaşındaki kadının 'yaşı' kadar 'suç' kaydı çıktıGözaltına alınan 22 yaşındaki kadının 'yaşı' kadar 'suç' kaydı çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

Baygın haldeki kadın hastanede dehşeti yaşadı!

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Fenerbahçe'de kavga şoku

Fenerbahçe'de kavga şoku

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Kadın seyircisi kazan kaldırdı! Bir daha böyle görmek istemiyor

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Erdoğan: Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez

Erdoğan: Bu trenden inenler bir daha bu trene binemez

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Yer: Adana! Rezidansta korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Alkol alıp yolun ortasında sızınca feci şekilde öldü

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

Cezayir uyruklu genç 30 Euro için bıçaklandı

'Platonik aşk' dehşetinde 8 yıl istendi, korku içinde çağrı yaptı : Çıkarsa beni öldürür

Yolunu kesti, bu hale getirdi! Şimdi ise...

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da evde doğal gaz patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Bursa'da lüks rezidansta intihar!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

Liseli kızdan neşterli dehşet!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.