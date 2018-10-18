HABER

Yol kenarında baygın bulunan Suriyeli kızlar, otomobilden atlamış

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 17:44 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, yol kenarında yarı baygın bulunan Suriyeli kız çocukları, ihbarla gelen ekipler tarafından jandarmaya götürüldü.

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, yol kenarında yarı baygın bulunan Suriyeli kız çocukları, ihbarla gelen ekipler tarafından jandarmaya götürüldü. Sağlık durumu iyi olan ve tercüman eşliğinde ifadesi alınan kızlar, Suriyeli A.T. (44) ile resmi işlemler için otomobille valiliğe gittiklerini, işlerinin bitmesinin ardından dönüşe geçtiklerini, yolun ıssız olması nedeniyle korkup, araçtan atladıktan sonra kaçtıklarını ve yorulunca bulundukları yere uzandıklarını söyledi. Jandarmada sorgulanan A.T., serbest bırakılırken, kızlar ise ailelerine teslim edildi. Olay, öğle saatlerinde, Serdivan'a bağlı Çubuklu Mahallesi Kaya mevkisinde meydana geldi. İbrahim Kurt, bahçesine giderken, yol kenarında yatan yarı baygın 2 kız çocuğu olduğunu görünce jandarmaya haber verdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kızların sağlık durumunun iyi olduğu anlaşıldı. İsimlerinin N.E. (14) ile R.A. (17) olduğu ve Suriye uyruklu oldukları belirlenen kızlar, jandarmaya götürülerek, tercüman eşliğinde ifade verdi. Suriyeli kızlar, vatandaşları A.T. ile birlikte nüfus işlemleri ve başka resmi işlemler için otomobille Sakarya Valiliği'ne gittiklerini, işlerinin bitmesinin ardından eve dönüşe geçtiklerini, yolun ağaçlık ve ıssız olması nedeniyle korkup, araçtan atladıktan sonra kaçtıklarını ve yorulunca bulundukları yere uzandıklarını anlattı. Bu sırada Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelen Suriyeli A.T. de aynı yönde ifade verip, kızların ailelerine de haber verdiğini söyledi. Sağlık kontrolü için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen N.E. ve R.A.'da, cinsel istismar ya da saldırı belirtisine rastanılmadı. Pedagog, avukat ve tercüman eşliğinde ifadeleri alınan R.A. ile N.E., ailelerine teslim edilirken, A.T. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

PARTNER Bu camiye yaklaşanın tüyleri diken diken oluyor Bu camiye yaklaşanın tüyleri diken diken oluyor
Yol kenarında baygın bulunan Suriyeli kızlar, otomobilden atlamışYol kenarında baygın bulunan Suriyeli kızlar, otomobilden atlamış
Siirt'te tarihi eser operasyonuSiirt'te tarihi eser operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

16 yıldır ekrandaydı! Kanal D Çocuklar Duymasın'ı bitirecek mi?

16 yıldır ekrandaydı! Kanal D Çocuklar Duymasın'ı bitirecek mi?

Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım

Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

İş adamına iğrenç tuzak! Kiralık ev tutup ilişkiye girdi sonrası akılalmaz

İş adamına iğrenç tuzak! Kiralık ev tutup ilişkiye girdi sonrası akılalmaz

Elena'nın eşi konuştu! 'Görevim ölenlerin eşlerini...'

Elena'nın eşi konuştu! 'Görevim ölenlerin eşlerini...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 Suriyeli kız çocuğu yol kenarında bu halde bulunmuştu! İşin altından öyle bir şey çıktı ki!

2 Suriyeli kız çocuğu yol kenarında bu halde bulunmuştu! İşin altından öyle bir şey çıktı ki!

Gören telefona sarıldı! Herkes bu fotoğrafı konuşuyor

Gören telefona sarıldı! Herkes bu fotoğrafı konuşuyor

Okulda işkence gibi dayak! Öğrencinin boynuna kemer dolayıp...

Okulda işkence gibi dayak! Öğrencinin boynuna kemer dolayıp...

3 erkek 3 kız bir evde toplandı! Yaşananlar dehşete düşürdü

3 erkek 3 kız bir evde toplandı! Yaşananlar dehşete düşürdü

Van Gölü'nde şaşkına çeviren görüntü! Sular çekilince ortaya çıktı

Van Gölü'nde şaşkına çeviren görüntü! Sular çekilince ortaya çıktı

Sakarya'da yol kenarında baygın halde bulundular!

Sakarya'da yol kenarında baygın halde bulundular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.