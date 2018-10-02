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Yol kenarında beklerken neye uğradığını şaşırdı

İLGİNÇ HABERLER  | 02.10.2018 10:33 | Son Güncelleme

Vietnam'da otobüs durağında cep telefonuyla uğraşan genç, kapkaç mağduru oldu. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Vietnam'da otobüs durağında cep telefonuyla uğraşan genç, kapkaç mağduru oldu. Yavaşlayan motosikletteki bir kişi, gencin telefonunu alıp kaçtı. Şahıs kapkaççının peşinden koştuysa da kendisini yakalayamadı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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Dolmuş bekleyen iki kişinin ölümden döndüğü anlar kameradaDolmuş bekleyen iki kişinin ölümden döndüğü anlar kamerada
Lüks araçların yarışı kötü bittiLüks araçların yarışı kötü bitti
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Anahtar Kelimeler:
Vietnam hırsız Motosiklet

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu ne kadar çok motorsikletli :)
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