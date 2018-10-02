Yol kenarında beklerken neye uğradığını şaşırdı

Vietnam'da otobüs durağında cep telefonuyla uğraşan genç, kapkaç mağduru oldu. Yavaşlayan motosikletteki bir kişi, gencin telefonunu alıp kaçtı. Şahıs kapkaççının peşinden koştuysa da kendisini yakalayamadı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

