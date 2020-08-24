Yol kenarında birbirlerine girdiler! Korkunç olay

Bursa-Balıkesir karayolu üzerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle iki taraf arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, iki grubun birbirlerine yumruklar savurduğu görüldü. Kavga nedeniyle yol üzerindeki araçlar dururken, sürücüler ise olanları izledi. Kavga daha sonra, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. O anlar ise bir sürücünün tarafından görüntülendi. Yoldaki diğer araç sürücüleri trafiğin aksaması nedeniyle kavga edenlere korna çalarak tepki gösterdi.

DHA

