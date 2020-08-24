HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yol kenarında birbirlerine girdiler! Korkunç olay

Yol kenarında birbirlerine girdiler! Korkunç olay

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2020 16:08 | Son Güncelleme

Şehirler arası yol üzerinde kavgaya tutuşan iki kişi, yol kenarında birbirine girdi. Çevredekiler tarafından kayda alınan anlarda sürücülerden bazılarının olayı izlediği, bazılarının ise korna çalarak olaya tepki gösterdiği görüldü.

Bursa-Balıkesir karayolu üzerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle iki taraf arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, iki grubun birbirlerine yumruklar savurduğu görüldü. Kavga nedeniyle yol üzerindeki araçlar dururken, sürücüler ise olanları izledi. Kavga daha sonra, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. O anlar ise bir sürücünün tarafından görüntülendi. Yoldaki diğer araç sürücüleri trafiğin aksaması nedeniyle kavga edenlere korna çalarak tepki gösterdi.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Heybetini gizli tutman gereken konular var' 'Heybetini gizli tutman gereken konular var'
Kan donduran olay! Tartıştığı annesini satırla rehin aldıKan donduran olay! Tartıştığı annesini satırla rehin aldı
AÖL sınav sonuçları açıklanıyor! AÖL sınav sonuçları açıklanıyor!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
Fatih Portakal istifa etti! FOX TV'den ilk açıklama
Fatih Portakal istifa etti! FOX TV'den ilk açıklama
Büyük tepki çekmişti! 'Çakarlı maganda' olayında yeni gelişme
Büyük tepki çekmişti! 'Çakarlı maganda' olayında yeni gelişme
Üç bakanın Giresun'daki görüntüsü olay oldu
Üç bakanın Giresun'daki görüntüsü olay oldu
Herkesin içinde bikinisini değiştirmek isterken göğsü açıldı
Herkesin içinde bikinisini değiştirmek isterken göğsü açıldı
İfşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
İfşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
İlginizi Çekebilir
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
Doktor Hacer'i 7 yıl taciz etti, meşhur oldum diye paylaştı!
Doktor Hacer'i 7 yıl taciz etti, meşhur oldum diye paylaştı!
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mesai saatleri değişiyor mu? Koronavirüsten dolayı mesai saatleri değişecek mi? Uzmanından toplu taşıma önerisi!
Koronavirüsten dolayı mesai saatleri değişecek mi?
Kan donduran olay! Tartıştığı annesini satırla rehin aldı
Kan donduran olay! Tartıştığı annesini satırla rehin aldı
Kahraman bekçi intiharı böyle engelledi
İntiharı engellemek için ölümü göze aldı
12 imamlar orucunda neden su içilmez? Muharrem orucu nasıl tutulur?
12 imamlar orucunda neden su içilmez?
'Pes' dedirten olay! Kediye kıyma verdi diye dövüp evden kovdu
'Pes' dedirten olay! Kediye kıyma verdi diye dövüp evden kovdu
Bursa’da güpegündüz araç hırsızlığı kamerada! Sevgilisi itti, o düz kontak yaptı
Güpegündüz şoke eden olay! Sevgilisi itti, o düz kontak yaptı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.