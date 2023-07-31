HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yol kenarında cansız bedeni bulunmuştu! Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Yol kenarında cansız bedeni bulunmuştu! Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

31.07.2023 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yol kenarında bir kadın cesedi gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi. Ekiplerin incelemelerinin ardından cansız bedenin 37 yaşındaki Gülten A.'ya ait olduğu ve boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Polis memuru olduğu olan şüpheli ise Havza'da Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Yol kenarında cansız bedeni bulunmuştu! Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Alınan bilgiye göre, Demirşeyh köyü Topaç mevkisinde yol kenarında bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, isminin Gülten A. (37) olduğu belirlenen kadının silahla vurularak yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

AA-20230731-31811804-31811803-CORUMDA_YOL_KENARINDA_KADIN_CESEDI_BULUNDU

SAMSUN'DA YAKALANDI

Öte yandan kadının yakınlarının jandarmaya verdiği ifadede, bir çocuk annesi kadının boşanma aşamasında olduğu, başka bir şehirde görevli polis memuru eşi M.A ile çocukları ve bir yakınlarıyla pikniğe gittikleri, M.A'nın eşini ve çocuğunu yanına alarak su almak için piknik yaptıkları yerden uzaklaştığı ve geri dönmediğini belirtti.

AW947348_01

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşini öldürdükten sonra çocuğuyla birlikte kaçtığı ihtimali üzerinde durulan M.A'yı, Havza ilçesinde yakalandı. Şüphelinin ifade işlemleri için Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. (AA-İHA)

AW947348_02

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Askere gideceğim, kimsem yok" diyerek para topladılar!"Askere gideceğim, kimsem yok" diyerek para topladılar!
Samsun'da fındık bahçesinde kurşun yağdırmışlardı: 2 zanlı tutuklandıSamsun'da fındık bahçesinde kurşun yağdırmışlardı: 2 zanlı tutuklandı
İzmir'de kamyon ile belediye otobüsü çarpıştı: 6 yaralıİzmir'de kamyon ile belediye otobüsü çarpıştı: 6 yaralı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Çorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Günlerdir kayıptı! Milyoner fenomenin korkunç ölümü...

Günlerdir kayıptı! Milyoner fenomenin korkunç ölümü...

Lego, Adidas, Camper, Reebok... %40'a varan indirimleri keşfedin

Lego, Adidas, Camper, Reebok... %40'a varan indirimleri keşfedin

Başı kesilerek öldürülmüştü! Mezarı açıp kesik başı çaldılar

Başı kesilerek öldürülmüştü! Mezarı açıp kesik başı çaldılar

Köpeğini gezdirirken dehşeti yaşadı! Üç kişi birden tecavüz etti...

Köpeğini gezdirirken dehşeti yaşadı! Üç kişi birden tecavüz etti...

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

İç giyimde Jack Jones kalitesini hissedin! O sette 893 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.