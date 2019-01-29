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Yol kenarında çuval içinde telef olmuş 3 buzağı bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 08:07 | Son Güncelleme

Yozgat’ta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çuval içerisine konularak yol kenarına atılan 3 adet buzağının görüntüleri yürekleri sızlattı.Yozgat’ta Aziz Tursun isimli vatandaş spor yapmak için gittiği Nohutlu Tepesi’nde yol kenarında ağzı bağlı bir şekilde duran 3 çuvalı fark etti.

Yozgat’ta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çuval içerisine konularak yol kenarına atılan 3 adet buzağının görüntüleri yürekleri sızlattı.
Yozgat’ta Aziz Tursun isimli vatandaş spor yapmak için gittiği Nohutlu Tepesi’nde yol kenarında ağzı bağlı bir şekilde duran 3 çuvalı fark etti. Merak edip açtığı çuvalların içerisinde ölü vaziyette 3 adet buzağının bulunduğunu fark eden Tursun, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen yetkililer, ölü halde bulunan buzağıları poşetlere koyarak incelemek üzere il müdürlüğüne götürdü.
Yol kenarında buzağıları bularak yetkililere haber veren Aziz Tursun, "Burada devamlı spor yapıyorum. Bir baktım yol kenarında torbalar var, merak edip içerisine baktım. Buzağıları gördüm. Ben de vatandaşlık görevimi yapmak için yetkililere haber verdim. Büyük ihtimalle ya hastadır nedeni bilemiyorum ama bir tanesi 25 kilo kadar vardı. Bu ölü buzağıları buraya atmaları doğru değil. Eğer hastaysa gömmeleri lazım” dedi.
Çuval içerisine konulan buzağıların neden yol kenarına atıldığı ise merak konusu oldu.

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