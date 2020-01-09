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  4. Yol kenarında dilenen kişiye kıyafetlerini çıkarıp veren vatandaş

Yol kenarında dilenen kişiye kıyafetlerini çıkarıp veren vatandaş

YAŞAM HABERLERİ  | 09.01.2020 09:45 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde yolda yürürken dilenen bir vatandaşa rastlayan iki kişi, kıyafetlerini çıkararak dilenciye giydirdi. Sosyal medyada takdir toplayan görüntüler çevredekilerin cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Çankaya Şair Eşref Bulvarı üzerinde yol kenarında dilencilik yapan bir erkek bir şahsı gören 2 kişi durdu. Üzerinde kışlık kıyafet olmadığını gören vatandaşlardan biri, dilenciye kendi kıyafetini verebileceğini söyledi. Bunun üzerine bir kişi kazağını ve montunu çıkardı. Söz konusu iki kişi, kıyafetleri dilenciye kendi elleriyle giydirdi. Kıyafetlerini çıkaran kişi ise, havanın soğuk olmasına rağmen tişörtle kaldı. Olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kullanıcıların takdirini topladı.

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Anahtar Kelimeler:
izmir Konak dilenci kıyafet

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