Yol kenarında erkek cesedi bulundu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinden geçen E-96 Karayolu yanındaki bir arazide erkek cesedi bulundu.

Turgutlu’ya bağlı Akçapınar Mahallesi’nde E-96 Karayolu Urganlı kavşağı yakınlarında yol kenarındaki arazide hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, hareketsiz yatan kişinin 40 yaşındaki Ömer Demir olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri incelemenin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarmanın, olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.

