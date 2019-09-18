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Yol kenarında fenalık geçiren kadının yardımına otobüs şoförü koştu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 16:29 | Son Güncelleme

Sakarya’da yol kenarında burnu kanayınca fenalık geçiren yaşlı kadın, durumu fark ederek güzergahını değiştiren halk otobüsü şoförünün yardımı ile hastaneye götürüldü.

Yol kenarında fenalık geçiren kadının yardımına otobüs şoförü koştu

Sakarya’da yol kenarında burnu kanayınca fenalık geçiren yaşlı kadın, durumu fark ederek güzergahını değiştiren halk otobüsü şoförünün yardımı ile hastaneye götürüldü. Şoförün yaşlı kadına yardım ettiği anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
Sakarya’da Camili mevkiinde yolda burnu kanayan yaşlı kadının fenalık geçirdiğini gören Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı toplu taşıma aracının şoförü Murat Söylemez, yolcuların da yardımıyla otobüse aldığı kadını, hat güzergahından çıkarak en yakın sağlık merkezine götürdü. İnsanlık görevini yerine getirdiğini söyleyen Murat Söylemez, “Camili 1 mevkinde rutin seyir halindeydim. Daha sonra kaldırım üzerine oturmuş burnu kanayan yaşlı teyzemi gördüm. O anda ona yardımcı olmak istedim. Aracı durdurup aşağı indim ve araçtaki yolcularında yardımıyla araca bindirdik. Kendi hat güzergahımdan çıkarak en yakın sağlık ocağına yetiştirdik. Biz insanlık görevimizi yerine getirmeye çalıştık. Sağ olsunlar araç içindeki yolcularda benimle aynı hassasiyeti gösterdiler. Ben hepsine teşekkür ederim” dedi.

Duyarlı sürücünün yaşlı kadına yardımı kamerada
Araç içi güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, otobüse aldığı yolcularla Camili mevkinde ilerleyen sürücü Söylemez, yol kenarında fenalık geçiren yaşlı kadını görünce aracını durduruyor. Aracından inen sürücü, yolcuların da yardımıyla aracına aldığı kadını güzergahından çıkarak sağlık merkezine yetiştiriyor. Aile sağlığı merkezi önünde aracı durduran şoför, kadını sağlık merkezine kadar taşıyor. Daha sonra aracına binen sürücü, güzergahını değiştirdiği için yolculardan helallik istiyor. Sürücüyü tebrik eden yolcular ise kendisine gerekeni yaptığını söyleyerek destek oluyor.

Başkan Yüce, duyarlı şoförü ödüllendirdi
Öte yandan otobüs şoförünün duyarlı davranışını öğrenen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise önceliğinin insanlık olmasından dolayı sürücü Söylemez’e teşekkür ederek ödüllendirdi.

Yol kenarında fenalık geçiren kadının yardımına otobüs şoförü koştu

Yol kenarında fenalık geçiren kadının yardımına otobüs şoförü koştu

Yol kenarında fenalık geçiren kadının yardımına otobüs şoförü koştu

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