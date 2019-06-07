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Yol kenarında ölü bulundu, otobüs çarptığı ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 09:29 | Son Güncelleme

ADANA'da yol kenarında ölü bulunan Ahmet Bayhan'a (37), yolcu otobüsünün çarptığı ortaya çıktı.

Yol kenarında ölü bulundu, otobüs çarptığı ortaya çıktı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da yol kenarında ölü bulunan Ahmet Bayhan'a (37), yolcu otobüsünün çarptığı ortaya çıktı.
Olay, 4 Haziran'da gece yarısı Sarıçam ilçesi Buruk İstiklal Mahallesi Buruk Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyenler, yol kenarında bir erkeğin yüzüstü hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu 112 Acil ve polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde başında, kollarında ve ayak bileklerinde yara izlerine rastlanan kişinin öldüğünü belirledi. Cesedin üzerinde yapılan incelemede kimlik çıkmazken, cep telefonu ise birkaç metre uzağında kırık halde bulundu. Trafik kazasından şüphelenen polis, yol üzerinde yaptığı aramada herhangi bir araç parçasına rastlamadı. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılan cesedin Ahmet Bayhan'a ait olduğu saptandı.
Bayhan'ın vücudunda araç çarpması izlerine rastalayan Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturmayı genişletti. Olay yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Bayhan'a 01 J 0256 plakalı yolcu otobüsünün çarptığını tespit etti. Polis araç sürücüsü Cumali K.'yi gözaltına aldı. Şüpheli sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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