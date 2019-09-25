HABER

Yol kenarında oturanlar ne olduğunu anlayamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 17:09 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Trafik ışıklarında meydana gelen kazada karşı şeride geçerek yoldan çıkan kapalı kasa kamyonet 3 metrelik duvardan aşağıya uçarak fabrika duvarına çarptı. Hurdaya dönen araçta bulunan sürücü ve yanındaki yolcu kazadan hafif yaralı olarak kurtulurken, yol kenarında oturan vatandaşlara aracın teğet geçme anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.30 civarında Kuyucak-Denizli Karayolu üzerinde Pamukören Mahallesi ile Azizabat Mahallesi kavşağında meydana geldi. Denizli yönünden Kuyucak yönüne seyir halinde bulunan 09 ZE 787 plakalı Yusuf Örgüt (22) yönetimindeki kapalı kasa kamyonet iddiaya göre kırmızı ışıkta bekleyen araçları son anda fark eden sürücüsünün direksiyon kırması sonucu önce orta refüjde bulunan trafik ışıklarını devirdi, ardından karşı şeride geçti. Oradan bir zeytinyağı fabrikasına ait satış reyonu önünde bulunan park halindeki otomobile sürterek iş yeri çalışanlarının yanından geçen araç, 3 metre yükseklikten uçup zeminde bulunan fabrikanın duvarına çarparak hurdaya döndü. Kamyonet içerisindeki sürücü Yusuf Örgüt ve yanındaki yolcu Ayşegül T., olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, iş yerinin güvenlik kamerasına takılan görüntülerde ise 2 çalışanın şans eseri kurtulduğu ortaya çıktı.

Yol kenarında oturanlar ne olduğunu anlayamadı

Yol kenarında oturanlar ne olduğunu anlayamadı

Yol kenarında oturanlar ne olduğunu anlayamadı

Yol kenarında oturanlar ne olduğunu anlayamadı

Yol kenarında oturanlar ne olduğunu anlayamadı

Yol kenarında oturanlar ne olduğunu anlayamadı

Yol kenarında oturanlar ne olduğunu anlayamadı

Yol kenarında oturanlar ne olduğunu anlayamadı

Yol kenarında oturanlar ne olduğunu anlayamadı

Yol kenarında oturanlar ne olduğunu anlayamadı

Yol kenarında oturanlar ne olduğunu anlayamadı

Yol kenarında oturanlar ne olduğunu anlayamadı

Yol kenarında oturanlar ne olduğunu anlayamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma

Hastanedeki 'sıra gecesi' eğlencesine soruşturma

Erdoğan sinyali vermişti! Sürücülere uygulama başladı

Erdoğan sinyali vermişti! Sürücülere uygulama başladı

Okuldaki isyan ettiren görüntüyle ilgili resmi açıklama geldi

Okuldaki isyan ettiren görüntüyle ilgili resmi açıklama geldi

EYT'liler için 3 faklı model

EYT'liler için 3 faklı model

Yüzlercesine yasak geliyor

Yüzlercesine yasak geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

Bir ilçe onu arıyor! Sır oldu...

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.