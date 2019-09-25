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Yol kenarında oynarken otomobil çarpan minik Buse kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 15:31 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, yol kenarında oynarken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin çarptığı Buse Çal (3), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde, yol kenarında oynarken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin çarptığı Buse Çal (3), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü A.B. gözaltına alındı.
Kaza, ilçeye bağlı Altınay Mahallesi'nde meydana geldi. A.B. idaresindeki 81 GC 906 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarında oynayan Buse Çal'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan küçük kız, ağır yaralandı. Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Buse Çal, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Çal'ın ölüm haberi üzerine hastaneye gelen ailesi, sinir krizleri geçirdi. Sürücü A.B., jandarma tarafından gözaltına alındı.

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