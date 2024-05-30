HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yol kenarında para dolu çanta buldu! İçindeki makbuzdan ulaşınca sahibi böyle ödül verdi

Yol kenarında para dolu çanta buldu! İçindeki makbuzdan ulaşınca sahibi böyle ödül verdi

30.05.2024 15:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde evine bisikletiyle gitmek üzere yola çıkan işçi, yol kenarında çanta içinde bulduğu parayı sahibine teslim etti. Paranın sahibine, çantanın içindeki makbuzdan ulaşılırken çantayı teslim alan paraların sahibi ise bulan kişiye bir miktar para ödülü verdi. Çantanın içinde 25 bin 600 TL olduğu öğrenildi.

Yol kenarında para dolu çanta buldu! İçindeki makbuzdan ulaşınca sahibi böyle ödül verdi

Olay, saat 23.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kalburt mevkiinde meydana geldi. İnegöl merkezden Huzur Mahallesi’ndeki evine bisikletiyle gitmek üzere yola çıkan mobilya işçisi Fatih Çelik (38), karayolu kenarında bir çanta gördü. Çantayı alan Çelik, içine baktığında çok miktarda para olduğunu fark etti. Çantanın içinde kimlik veya iletişim numarası bulamayan Çelik, paranın sahibini bulamayınca polise haber verdi.

İÇİNDEN 25 BİN 600 TL PARA ÇIKTI

Olay yerine gelen polis ekipleri yüklü miktardaki para dolu çantayı alıp bulan Fatih Çelik ile İnegöl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Amirliğine giderek çantayı incelediler. İncelemede çanta içinden 25 bin 600 para çıktı.

Polis ekipleri çantayı incelerken içinde bir ödeme yapılmış makbuzu buldular. Makbuzda yazan bilgilerden paranın sahibini tespit eden ekipler, çanta sahibini Devriye Ekipler Amirliğine çağırdı. Karakola gelen Bilal Paşa hakkında yapılan sorgulamada, paranın kendisine ait olduğu ortaya çıktı.

PARA ÖDÜLÜ VERDİ

Ekipler, para dolu çantayı sahibine teslim ettiler. Paraların sahibi Bilal Paşa, parayı bulan Fatih Çelik’e bir miktar para ödülü verdi.

thumbs_b_c_9bf608662f6c629f028f1920ccc6a39c

Olayı anlatan Fatih Çelik, "Hastaneden çıktım, evime gidiyordum. Yol kenarında bir çanta buldum ve karakola teslim ettim. Olması gerekeni yaptığımı düşünüyorum" dedi.

Paranın sahibi Bilal Paşa ise "Açıkçası ben böyle beklemiyordum. Açıkçası bugünlerde herkesin ihtiyacı fazla. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Heyecanlıyım. Zannetmiyorum; çoğu bulan insan teslim etmeyebilir. Sağ olsun" dedi.

Bilal Paşa’nın Akhisar Mahallesi’ndeki evine motosikletiyle giderken çantayı düşürdüğü öğrenildi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şimdi de flört varyantı: "Bu yaza damgasını vuracak!"Şimdi de flört varyantı: "Bu yaza damgasını vuracak!"
Yer: Şanlıurfa! Şehir merkezinde gezinirken görüntülendi: Nesli tükenmek üzere...Yer: Şanlıurfa! Şehir merkezinde gezinirken görüntülendi: Nesli tükenmek üzere...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan İstanbul'un Fethinin 571. yıl dönümüne özel 3 ciltlik eserCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan İstanbul'un Fethinin 571. yıl dönümüne özel 3 ciltlik eser
Anahtar Kelimeler:
Bursa para
En Çok Okunan Haberler
Usta sanatçı Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti!

Usta sanatçı Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

Arabası ve silahıyla gündem olan hakim için harekete geçildi

Arabası ve silahıyla gündem olan hakim için harekete geçildi

Erdoğan'dan net mesaj: Türkiye asla izin vermeyecek

Erdoğan'dan net mesaj: Türkiye asla izin vermeyecek

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz 'FETÖ' buluşması! Kadınlar birbirine sarılarak para verdi

İstanbul'un göbeğinde güpegündüz 'FETÖ' buluşması! Kadınlar birbirine sarılarak para verdi

Lüks rezidansta şüpheli ölüm! Genç yazarın son paylaşımı dikkat çekti

Lüks rezidansta şüpheli ölüm! Genç yazarın son paylaşımı dikkat çekti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.