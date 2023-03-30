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Yol kenarında şaşırtan manzara! “Küçücük dünyamın kocaman hayali" 'Ezel' detayı dikkat çekti...

30.03.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de kendisini eşine affettirmek isteyen bir vatandaş şaşırtan bir yönteme başvurarak bir yol kenarını pankartlarla doldurdu. Vatandaş, her bir pankarttaki yazıda eşini çok sevdiğini, hata yaptığını ve af beklediğini yazdı. Pankartların üzerinde “Küçücük dünyamın kocaman hayali, seni çok seviyorum”, “Özür dilerim beni affet sevgilim”, “Hadi her şeyi boş verelim, kızımız Elisa’nın da mı hiç hatrı yok?” gibi yazılar olduğu görüldü. Pankartlardan birindeki 'Ezel' detayı ise dikkat çekti.

Yol kenarında şaşırtan manzara! “Küçücük dünyamın kocaman hayali" 'Ezel' detayı dikkat çekti...

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde filmlerde bile nadir görülen bir olay meydana geldi. Kim olduğu öğrenilemeyen bir vatandaş, eşine kendisini affettirmek için Maşukiye yolunu pankartlarla donattı. Pankartlardan birinde yeşil ve kırmızı renklerde kalpler yer alırken hemen hemen hepsinde affedilme isteği yer aldı.

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“HADİ HER ŞEYİ BOŞ VERELİM, KIZIMIZ ELİSA’NIN DA MI HİÇ HATRI YOK?

Yol kenarında uzanan pankartların üzerinde “Küçücük dünyamın kocaman hayali, seni çok seviyorum”, “Özür dilerim beni affet sevgilim”, “Hadi her şeyi boş verelim, kızımız Elisa’nın da mı hiç hatrı yok?” gibi yazılar olduğu görüldü.

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'EZEL' DETAYI...

Öte yandan, pankartlardan birinde bir dönem Türk televizyonlarının fenomen dizisi Ezel’in 35. bölüm 1 saat 24 dakika 44. saniyesine gönderme yapılması da dikkati çekti.

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Alışılmışın dışındaki manzara, sabah saat 07.30 sıralarında arabasıyla caddeden geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi. Bir süre sonra caddedeki tüm pankartların kaldırıldığı öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli pankart

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