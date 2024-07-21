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Yol kenarında tuvaletini yapmak istedi! Sonrası korkunç

21.07.2024 22:03
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde D-020 karayolunda yol kenarına tuvaletini yapmak için duran 57 yaşındaki adam, 7 metre yükseklikten dereye düşerek hayatını kaybetti.

Yol kenarında tuvaletini yapmak istedi! Sonrası korkunç

D-020 karayolu Karadere Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, Denizköy Mahallesi’ndeki yazlıklarından ikamet ettiği İstanbul’un Üsküdar ilçesine gittiği esnada tuvaleti gelen 57 yaşındaki Ahmet Yavuzer, aracını yol kenarına çekti.

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ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI!

Tuvaletini yapmak istediği esnada yaklaşık 7 metre yükseklikten dereye düşen Yavuzer’den haber alamayan yakınları, bölgeye gittiğinde acı manzarayla karşılaştı.

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Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yavuzer’in hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU!

Bölgede yapılan çalışma sonrasında Yavuzer’in cansız bedeni bulunduğu yerden çıkartılarak, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü morguna götürüldü. Şahsın yakınları olay yerinde gözyaşı döktü.

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Jandarma ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Sakarya Adapazarı
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