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Adana'da yol kenarında üzeri battaniyeyle örtülü erkek cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 09:30 | Son Güncelleme

Adana'nın Seyhan ilçesinde, yol kenarında, üzerinden kimlik çıkmayan erkek cesedi bulundu. 40'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen, üzerinde battaniye örtülü adamın yüzünde darp, boynunda ip izi olduğu belirtildi.

Olay, saat 08.00 sıralarında, Kuyumcular Mahallesi Tapantepe mevkisinde meydana geldi. Çalışmak için portakal bahçesine gidenler, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) yolunun Karaisalı bağlantı yolu kenarında, battaniyenin altında hareketsiz yatan kişiyi görünce polise haber verdi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yaptığı kontrolde, hareketsiz yatan ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

40'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen adamın yüzünde darp, boynunda ip izi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede, ayakkabılarının da yol kenarına savrulduğunu tespit etti. Polis ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cansız beden, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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ceset adana

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