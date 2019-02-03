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Yol kenarında yaralı bulunan sansar tedaviye alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 18:52 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl İlçesinde yoldan geçen iki kişi tarafından bulunan yaralı sansar, İnegöl Belediyesi'ne teslim edildi.

Yol kenarında yaralı bulunan sansar tedaviye alındı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl İlçesinde yoldan geçen iki kişi tarafından bulunan yaralı sansar, İnegöl Belediyesi'ne teslim edildi. Yaralı sansar tedaviye alındı.
İnegöl’ün kırsal Kozluca Mahallesi yolu üzerinde otomobille seyir halinde olan Ali Kırt ve Sinan Kocabey, yol kenarında duran sansarı gördü. Sansarın yanına giden iki arkadaş, hayvanın hareket edemediğini fark etti. İki kişi, yaralı sansarı alıp İnegöl Belediyesi'ne teslim ettiler. Bacaklarından yaralandığı belirlenen sansar, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Yol kenarında yaralı bulunan sansar tedaviye alındıYol kenarında yaralı bulunan sansar tedaviye alındıYol kenarında yaralı bulunan sansar tedaviye alındıYol kenarında yaralı bulunan sansar tedaviye alındı

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