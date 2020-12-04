Yol kenarında yürüyen yayaya çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ’da bir kadın sürücü, yol kenarında yürüyen yayaya çarptı.

Kaza Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Anamas Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Koru Sokak’tan Anamas Sokak’a dönüş yapan Meliha A. yönetimindeki 34 YH 2560 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen Elmas K.’ye çarptı. Hafif şekilde yaralanan Elmas K., civardakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Emniyet ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

