HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yol kenarında yürüyen yayaya çarptı: 1 yaralı

Yol kenarında yürüyen yayaya çarptı: 1 yaralı

04.12.2020 13:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’da bir kadın sürücü, yol kenarında yürüyen yayaya çarptı.Kaza Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Anamas Sokak’ta meydana geldi.

Tekirdağ’da bir kadın sürücü, yol kenarında yürüyen yayaya çarptı.
Kaza Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Anamas Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Koru Sokak’tan Anamas Sokak’a dönüş yapan Meliha A. yönetimindeki 34 YH 2560 plakalı otomobil, yol kenarında yürüyen Elmas K.’ye çarptı. Hafif şekilde yaralanan Elmas K., civardakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Emniyet ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Eve sığamayan hayatlar' 'Eve sığamayan hayatlar'
Cinsel saldırıdan tutuklanmıştı! Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı hakkında istenen ceza belli olduCinsel saldırıdan tutuklanmıştı! Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı hakkında istenen ceza belli oldu
AÖL sınavları online/ internetten mi olacak?AÖL sınavları online/ internetten mi olacak?
1/

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Pınar Altuğ'dan aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Erdoğan imzaladı: Çok sayıda ismin ataması yapıldı

Erdoğan imzaladı: Çok sayıda ismin ataması yapıldı

Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması

Diyanet'ten 'Cuma namazı' açıklaması

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Operasyon haberi geldi: Gözaltına alınanlar arasında...

Operasyon haberi geldi: Gözaltına alınanlar arasında...

Tüm detaylarıyla hafta sonu kısıtlaması!

Tüm detaylarıyla hafta sonu kısıtlaması!

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Rus lider Putin emir verdi: Gelecek hafta başlıyor!

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Bir il için korkutan açıklama: Rakamlarımız hiç bu kadar yüksek olmamıştı

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Sosyal medyada 'Güneş sistemini tartıştıkları' video viral oldu! O gençler konuştu

Diğer Haberler

Çin aşısı neden tercih edildi? Bakan Koca açıkladı

Çin aşısı neden tercih edildi? Bakan Koca açıkladı

Cinsel saldırıdan tutuklanmıştı! Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı hakkında istenen ceza belli oldu

Cinsel saldırıdan tutuklanmıştı! Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı hakkında istenen ceza belli oldu

Yunanistan'da deprem! İzmir ve çevresinde de hissedildi

İzmir ve çevresinde de hissedildi

İstanbul'da sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? 5-6 Aralık Cumartesi ve Pazar günü eczaneler açık olacak mı? İşte eczane çalışma saatleri

Yasakta eczaneler açık olacak mı?

Prof. Dr. Ateş Kara: Koronavirüs aşısı en erken 25-26 Aralık'ta yapılmaya başlanır

Dikkat çeken açıklama! Aşı testlerinde sorun çıkarsa ne olacak?

4 Aralık bugün marketler kaça kadar açık olacak? Hafta sonu marketler açık mı 5-6 Aralık? Bugün marketler kaçta kapanıyor? Hafta sonu market çalışma saatleri

Marketler kaçta kapanıyor? Hafta sonu açık olacak mı?

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.