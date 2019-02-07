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Yol kenarındaki demir bariyerleri sökerken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 15:13 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde karayolu kenarındaki demir bariyerleri sökerek çalan M.O.

Yol kenarındaki demir bariyerleri sökerken yakalandı

Mustafa UFAK / HİLVAN (Şanlıurfa),(DHA)-ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde karayolu kenarındaki demir bariyerleri sökerek çalan M.O. (16) jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Hilvan-Şanlıurfa Karayolu'nu kullanan sürücüler, Kırbaşı Mahallesi yakınlarındaki demir bariyerlerin söküldüğünü görüp, jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri de yaptıkları araştırmada yol kenarında sökülmüş halde 200 metre bariyer buldu. Araştırmalarını sürdüren ekipler, M.O.'yu bariyeri sökmeye çalışırken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan M.O. Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, sökülen bariyerler Karayolları Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Yol kenarındaki demir bariyerleri sökerken yakalandı

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