Yol kenarındaki demir bariyerleri sökerken yakalandı

Mustafa UFAK / HİLVAN (Şanlıurfa),(DHA)-ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde karayolu kenarındaki demir bariyerleri sökerek çalan M.O. (16) jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Hilvan-Şanlıurfa Karayolu'nu kullanan sürücüler, Kırbaşı Mahallesi yakınlarındaki demir bariyerlerin söküldüğünü görüp, jandarmaya ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri de yaptıkları araştırmada yol kenarında sökülmüş halde 200 metre bariyer buldu. Araştırmalarını sürdüren ekipler, M.O.'yu bariyeri sökmeye çalışırken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan M.O. Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, sökülen bariyerler Karayolları Genel Müdürlüğü'ne teslim edildi.
FOTOĞRAFLI
Rusya: Korkunç sonuçları olur!
7 yıl sonra toprağa gömülü halde bulundu
Böyle rahatlık görülmedi! 'Pişman mısın' diye sorulunca...
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
70 yıllık gizem! Aldığı karar gündemi sarstı!
CNN Türk yayınında anket sonuçlarını paylaştı! 'Öndeyiz çok da keyifliyiz'
Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi
Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...
Okuyucu Yorumları 0 yorum