HABER
  4. Yol kenarındaki otoparkta ölü bulundu

Yol kenarındaki otoparkta ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 18:01 | Son Güncelleme

BOLU'da, yol kenarındaki otoparkta Mustafa Çamlıoğlu'nun (70) cesedi bulundu.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, yol kenarındaki otoparkta Mustafa Çamlıoğlu'nun (70) cesedi bulundu. Çamlıoğlu'nun ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Akşam saatlerinde Karaçayır Mahallesi Gülez Sokak'ta yürüyen 2 genç, yol kenarındaki otoparkta hareketsiz halde yatan yaşlı kişiyi görünce durumu polise haber verdi. Olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. 112 Acil ekipleri yaptıkları incelemede hareketsiz halde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ise ölen kişinin Mustafa Çamlıoğlu olduğunu tespit etti. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yaşlı adamın cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Birimi'ne kaldırıldı. Bilinen bir hastalığı olmadığı öğrenilen Çamlıoğlu'nun kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız
Çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü adli kontrolle serbestÇarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü adli kontrolle serbest
Yaşlı adam otoparkta ölü bulunduYaşlı adam otoparkta ölü bulundu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

Burak Özdemir öldü mü? Ortalığı karıştıran iddia

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

CHP'li belediyelerde 2020 asgari ücret belli oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çağla Şıkel ölümden döndü! Her şey saniyeler içinde oldu

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

İran'da 2012'den bu yana ilk gerçekleşti!

İran'da 2012'den bu yana ilk gerçekleşti!

ÇED raporuna İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ilk tepki!

ÇED raporuna İBB Başkanı İmamoğlu'ndan ilk tepki!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Nihat Özdemir’in oğlu ve gelini gözaltına alınmıştı! Yeni gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

Hakkari'deki atış eğitimi sırasında kahreden kaza!

İzmirli hemşire Müjgan'ın sır ölümü! Cesedinin yanında bulundu

İzmirli hemşire Müjgan'ın sır ölümü! Cesedinin yanında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! MSB: Hakurk'ta 1 asker şehit oldu

Acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

Son dakika! Doğa Koleji'nin devir işlemleri tamamlandı, maaş krizi çözüldü

Doğa Koleji'nde maaş krizi çözüldü

İstanbul'daki kuş ölümleri sonrasında dikkat çeken uyarı: Uzak durun

Uzmanlar uyardı: Uzak durun

Son dakika! İstanbul'da yarıyıl tatili trafiği yoğunlaşmaya başladı

İstanbullular dikkat! Yüzde 70'e yaklaştı

Son dakika! Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

Ankara Ulus'ta bir otelden çevreye ateş açıldı

Son dakika! Karlov suikastinde ara karar açıklandı

Karlov suikastinde ara karar açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.