HABER

Yol kenarındaki pamuklar geçim kaynağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 12:33 | Son Güncelleme

Türkiye’de pamuk üretiminin önemli bölümünün yapıldığı Şanlıurfa’da satılmak üzere balya yapılarak kamyon ve traktörlere istiflenen pamukların yola saçılmış birikintileri, dar gelirli ailelerin geçim kaynağı oldu.Kentte hasat edilen pamuklar balya şeklinde kamyonlara yüklenerek satılmak üzere fabrikalara taşınıyor.

Türkiye’de pamuk üretiminin önemli bölümünün yapıldığı Şanlıurfa’da satılmak üzere balya yapılarak kamyon ve traktörlere istiflenen pamukların yola saçılmış birikintileri, dar gelirli ailelerin geçim kaynağı oldu.
Kentte hasat edilen pamuklar balya şeklinde kamyonlara yüklenerek satılmak üzere fabrikalara taşınıyor. Taşınma sırasında rüzgarın da etkisiyle kilolarca pamuk yollara saçılıyor. Çoğu öğrenci olmak üzere dar gelirli aileler, yılın en az 3 ayı yola saçılan kirli pamukları satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında sulu tarımın yaygınlaştığı Harran Ovası’nda pamuk, çiftçinin umudu olmaya devam ediyor. Tekstil, yağ sanayi ve hayvancılık sektöründe önemli oranda ham madde sağlayan pamuk hasadının başlamasıyla birlikte bölgede ’Beyaz altın’ olarak adlandırılan pamuk tarlaları sabahın ilk ışıklarından akşama kadar pamuk toplayan işçilerle dolup taşıyor. Satılmak için özel kasa yapılan kamyon ve traktörlere istiflenen pamuklardan geri kalan kirli veya yola saçılmış pamuklar ise çoğu öğrenci olmak üzere dar gelirli ailelerin geçim kaynağı oldu. Kamyonlardan yola savrulan kirli pamukları toplayan dar gelirli aileler, bunları kilosunu 1 ile 1,5 lira arasında değişen fiyatlarla yol kenarına kurulan seyyar komisyonculara satıyor. Şanlıurfa-Akçakale kara yolu üzerinde aileler, gün boyunca torbalarına istifledikleri kirli pamukları satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.
Yolda pamuk toplayan dar gelirli bir vatandaş, günlük 25 ile 30 liralık pamuk sattığını ve bu sayede aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.
Yol kenarındaki seyyar komisyoncular ise yol kenarında ve tarlalarda kalan pamuk artıklarının dar gelirli aileler ve öğrenciler tarafından kendilerine getirildiğini, belli bir ücret karşılığında aldıklarını ifade etti. Komisyoncular, ayrıca tonlarca pamuğun heba olmadan ekonomiye kazandırıldığını da aktardı.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
AK Partili eski Hopa Belediye Başkanı Cihan kanserden hayatını kaybettiAK Partili eski Hopa Belediye Başkanı Cihan kanserden hayatını kaybetti
TZOB Genel Başkanı'ndan "çiftçilerin borçlarına yapılandırma" talebiTZOB Genel Başkanı'ndan "çiftçilerin borçlarına yapılandırma" talebi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genç şarkıcı ölümden döndü! İlk sözleri bu oldu

Genç şarkıcı ölümden döndü! İlk sözleri bu oldu

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'ten ortak operasyon! Müsluh İke etkisiz hale getirildi

Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

Yıldız futbolcunun ayağı kırıldı

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

Beşiktaş'taki dehşette yeni görüntüler!

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

CHP'nin İsviçre'deki programını PKK yandaşları bastı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

İmamoğlu balık-ekmek tartışmasına son noktayı koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'den acı haber! Eğitimde fenalaşan uzman çavuş Mehmet Yaralı şehit oldu

İzmir'den kahreden şehit haberi!

Avcılar’da kadın cinayeti! Birlikte yaşadığı şahıs tarafından bıçaklandı

Dehşet evi! Oğlu ve annesinin gözü önünde katledildi

Aydın'da kaldırımda geçen dram dolu bir hayat

Kaldırımda geçen dram dolu bir hayat

FETÖ davalarında kritik kararlar

Kritik davalarda karar! Ceza yağdı

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Hiçbir şekilde etkilenmemiştir

MSB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması: Hiçbir şekilde etkilenmemiştir

Sakarya'da stajyer avukat tüfekle intihar etti

Sakarya'da stajyer avukat tüfekle intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.