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Yol kenarındaki taş yığınlarına çarpan motosiklet sürücüsünden acı haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 11:55 | Son Güncelleme

Antalya’nın Aksu ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken iddiaya göre yol kenarındaki taş yığınlarına çarpan motosiklet sürücüsü hastanedeki 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza geçtiğimiz cumartesi akşamı Aksu’nun Gökdere Mahallesi’nde meydana geldi.

Antalya’nın Aksu ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken iddiaya göre yol kenarındaki taş yığınlarına çarpan motosiklet sürücüsü hastanedeki 9 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza geçtiğimiz cumartesi akşamı Aksu’nun Gökdere Mahallesi’nde meydana geldi. Murtuna Mahallesi’ndeki kuaför dükkanında işini bitiren 22 yaşındaki Coşkun Yağmur motosikletiyle evine doğru yola çıktı. Evine yaklaşık 1 kilometre kalan Coşkun, iddiaya göre duvar örmek için yol kenarına dökülen taş yığınlarına çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ağır yaralanan genç, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yoğun bakımda tedavisine devam edilen Coşkun, dün akşam saatlerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Coşkun’un cenazesi Gökdere Mahallesi’nde toprağa verildi.

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