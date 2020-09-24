Yol kenarındaki tuzağı JASAT timleri bozdu

Mersin’de Denizli’ye film senaryolarını aratmayan taktikle birçok kişiyi soyan 6 kişilik çete JASAT timleri tarafından yakalandı. Şahısların suç kaydı ise görenleri hayrete düşürdü. Denizli’nin Serinhisar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde engelli vatandaş F.U., otostop çekerek kendisinden yardım isteyen genç kıza yardım etmek isterken başına gelmeyen kalmadı. Engelli vatandaş yardım etmek amacıyla 20 yaşındaki Sedef Y.’yi arabasına aldı. Sedef Y., F.U.’yu oyaladığı sırada yol kenarında ağaçların arasına saklanan Duygu S., (36) ve Sibel Ö., (31) araca binerek engelli vatandaşı etkisiz hale getirdi. Aracına bindikleri şahsın cebindeki bütün parayı aldıktan sonra kendilerini bekleyen araca binerek uzaklaştılar. F.U., başına gelen olayı jandarma ekiplerine anlatınca, jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) harekete geçti.

“Ne yaptık, bir şey yapmadık”

Jandarmada ki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına ellerinde bulunan su şişesini fırlatması dikkatlerden kaçmadı. Basın mensuplarının ‘Neden yaptınız?’ sorusuna ise “Ne yaptık, biz bir şey yapmadık” şeklinde cevap verdiler. 6 şahsın Mersin’den Denizli’ye kadar birçok farklı noktada aynı taktikle vatandaşları yağmaladıkları öğrenildi. Ayrıca şahsıların suç dosyaları ise hayrete düşürdü. Sedef Y.’nin 8, Duygu S.’nin 25 suç kaydının yanı sıra 4 defa cezaevinden firar ettiği, Sibel Ö.’nün ise 31 suç kaydı ve 10 defa ceza evinden firar ettiği öğrenildi. Kadınların yanlarında olan ve suç ortağı oldukları tespit edilen Ali Ç., (31) 2 suç kaydı olduğu, Elem Z.’nin (44) 10 suç kaydı olduğu ve Engin Z.’nin (32) ise 29 suç kaydı olduğunu belirtildi.

6 şahıs tutuklandı

Jandarmanın dedektifleri olan JASAT timlerince ‘Avcı Kapanı’ adı verilen operasyonda Akşehir’de yakalanarak Denizli’ye getirilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Ayrıca şahsıların fuhuş yaptıkları fuhuş ve fuhuşa teşvik suçlarından da ceza aldıkları öğrenildi.

