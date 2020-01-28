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Yol kesip evrak kontrolü yapan taksici gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 16:22 | Son Güncelleme

İstanbul'da turizm şirketine ait aracın önünü kesip evrak kontrolü yapan taksici gözaltına alındı.

Ersan SAN/ İSTANBUL (DHA) İstanbul'da turizm şirketine ait aracın önünü kesip evrak kontrolü yapan taksici gözaltına alındı. E.G. isimli taksiciye ceza kesilirken, 34 TCA 95 plakalı taksinin çalışma ruhsatı iptal edildi.
İddiaya göre, İstanbul'da bir turizm şirketine ait 34 CBM 474 plakalı aracın sürücüsü M.A.A., Başakşehir'den aldığı müşteriyi Sapanca'ya götürmek üzere dün yola çıktı. Ancak aracın yolu bir süre sonra Esenyurt'ta taksiciler tarafından kesildi. 34 TCA 95 plakalı taksinin sürücüsü E.G. şoförün evraklarını alıp kontrol etti. Bu sırada şoförün cep telefonuyla yaşananları görüntülediğini fark eden E.G tepki göstererek şoförün görüntü çekmesini engelledi. Durdurulan araç sürücüsü M.A.A.'da taksiciden şikayetçi oldu. Taksi şoförü E.G. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı. E.G. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Esenkent Polis Merkezine getirildi.

TAKSİCİ DE ŞİKAYETÇİ OLDU
Taksi şoförü E.G.'nin burada verdiği ifadesinde "Bahse konu araçların İBB'den yol belgesi olmayan korsan araçtı. Ben aracın önünü kesmedim. Arkasında durakta duruyordum. Defalarca durağımdan iş alıyordu. Polise haber vermek için belgen var mı? diye sordum. Ayrıca araçta tur rehberi de yoktu. Bahse konu araç sahibi ve şoförden belgesiz korsan taşımacılık yaparak hak gaspı yaptığı için şikayetçiyim. Ayrıca kolluk kuvvetleri tarafından korsan olan bu aracın ilgili yasaya göre 60 gün trafikten men edilmesi için de gereğini arz ederim." dediği öğrenildi.

TAKSİNİN ÇALIŞMA RUHSATI İPTAL EDİLDİ
Sürücü E.G.'ye "Trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak zorunluluk veya yükümlülüklere uymamaktan ve "Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak'tan toplam bin 360 lira cezası kesildi. E.G.'nin sürücü belgesi 100 puanı doldurduğu için 2 ay süre ile geri alınırken, 34 TCA 95 plakalı araç trafikten men edildi. Taksinin çalışma ruhsatı da İBB tarafından süresiz iptal edildi.

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