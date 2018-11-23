Yol kontrol noktasında yakalanan hırsızlık şüphelileri tutuklandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, bir evden hırsızlık yapıp, bir otomobili de gasbettikleri belirlenen ve ilçe çıkışındaki kontrol noktasında polis tarafından yakalanan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kuşadası'na bağlı Davutlar Mahallesi'nde, geçen 21 Kasım gecesi, bir evden hırsızlık yapıldı, bir de otomobil gasbedildi. Gelen ihbarlar üzerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve gasp olayıyla ilgili bölgede çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, ipuçlarını topladı. Ulaşılan bilgi ve görüntülerden şüphelilerin O.D. (26) ve Ç.A. (23) olduğu tespit edildi. Polis, 2 şüphelinin yakalanması için ilçe çıkışındaki yol kontrol noktasında önlem aldı. Şüpheliler gasbettikleri otomobille yol kontrol noktasına geldiklerinde, polis harekete geçti. Otomobil durdurulup, şüpheliler gözaltına alındı. Otomobilde ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait mermiler, çalıntı olduğu belirlenen sanayi tipi dikiş makinesi, motorlu testere, oto teybi, elektrikli matkap, cep telefonu ve aksesuarları, LCD televizyon, MP3 çalar, bilgisayar monitörü ele geçirildi.

Şüphelilerin, ayrıca 2 evden hırsızlık ve 2 motosiklet hırsızlığı olayının da failleri olduğu ve 7 suçtan arandıkları belirlendi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildildikleri adliyede tutuklandı.

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