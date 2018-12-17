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Yol kontrolünde, araçlarda gümrük kaçağı sigara, bal ve şeker bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 11:29 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ve Gürpınar ilçelerinde, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde, şüphe üzerine sürücüsü durdurulan iki araçta gümrük kaçağı sigara, bal ve şeker ele geçirildi.

Yol kontrolünde, araçlarda gümrük kaçağı sigara, bal ve şeker bulundu

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'ın Erciş ve Gürpınar ilçelerinde, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde, şüphe üzerine sürücüsü durdurulan iki araçta gümrük kaçağı sigara, bal ve şeker ele geçirildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erciş ilçesinin Haydarbey Mahallesi'nde yol kontrolü yaptı. Şüphe üzerine sürücüsü durdurulan araçta yapılan aramada, tabana gizlenen 2 bin 280 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gürpınar ilçesine bağlı Yolaşan Mahallesi'ndeki konrollerde ise sürücüsü durdurulan araçta yapılan aramada, kaçak 423 kilogram bal ve 59 kilogram şeker ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Yol kontrolünde, araçlarda gümrük kaçağı sigara, bal ve şeker bulunduYol kontrolünde, araçlarda gümrük kaçağı sigara, bal ve şeker bulundu

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