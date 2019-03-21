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Yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 18:46 | Son Güncelleme

Isparta’da polisin yaptığı yol kontrollerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 3 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Antalya yolu üzerindeki Sav Kavşağı Yol Kontrol Noktası’nda şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi

Isparta’da polisin yaptığı yol kontrollerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Antalya yolu üzerindeki Sav Kavşağı Yol Kontrol Noktası’nda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Polisin yaptığı kontrollerde, içerisinde M.Ö., R.C. ve H.Y. bulunan araçta 4.25 gram eroin maddesi ele geçirildi. Narkotik polisi tarafından şüphelilere, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

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