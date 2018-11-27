Yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalandılar

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesinde, jandarmanın yol kontrolünde durdurulan otomobil sürücüsü ile yanındaki şüphelinin üzerinden 318 gram metamfetamin çıktı. Uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi, gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde, kırsal Serçeköy Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında, otomobil sürücüsü M.Y.'yi şüphe üzerine durdurdu. M.Y. ve yanındaki R.D.'nin üzerinde yapılan aramada, poşetler içinde toplam 318 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı. Aydın Devlet Hastanesi'nde yapılan kan ve idrar tahlillerinde, şüphelilerin uyuşturucu kullandığı belirlendi. M.Y. ve R.D.'ye 5 bin 167'şer liralık para cezası kesildi. Otomobili kullanan M.Y.'ye, ayrıca 'uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak'tan 2 bin 18 TL, ehliyeti oymayan M.Y.'ye aracını verdiği belirlenen ruhsat sahibine de 2 bin 18 liralık para cezası yazıldı. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

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